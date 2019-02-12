В 2018 году белорусские спортсмены завоевали 680 медалей

В 2018 году белорусские спортсмены на крупнейших международных соревнованиях – таких, как Олимпийские игры, чемпионаты, Кубки, первенства мира и Европы, завоевали 680 медалей, в том числе 227 золотых, 216 серебряных и 237 бронзовых. Из них в олимпийских видах спорта – 253 награды.

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Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, выступая на заседании коллегии ведомства, сообщили в ведомстве.

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане белорусы завоевали две золотые и одну серебряную награды. В белорусской копилке Паралимпийских игр 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

На первенствах мира и Европы представители спортивного резерва завоевали 426 медалей: 145 золотых, 135 серебряных, 146 бронзовых, из них в олимпийских видах спорта – 167 наград.

Однако, отметил министр, растущее количество медалей не всегда превращается в их качество на самых ответственных стартах, а во многих видах спорта, на которые выделяются немалые финансовые средства, нет высоких результатов.