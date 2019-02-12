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28. 02. 2019

Из-за обиды трехлетней давности в Березинском районе убили чету пенсионеров

Источник фото: УВД Миноблисполкома

В Березинском районе в одном из домов в деревне Горуни вечером 24 февраля убили чету пенсионеров - женщину 1952 года рождения и мужчину 1950 года рождения. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Выйти на него удалось благодаря сведениям о конфликте пенсионеров более чем трехлетней давности с одним бывшим односельчанином - 37-летним жителем Борисовского района. По версии следствия, на фоне алкогольного опьянения у него всплыла старая обида, которая и подтолкнула к активным действиям.

Возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 139 УК.

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