Из-за обиды трехлетней давности в Березинском районе убили чету пенсионеров

В Березинском районе в одном из домов в деревне Горуни вечером 24 февраля убили чету пенсионеров - женщину 1952 года рождения и мужчину 1950 года рождения. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Выйти на него удалось благодаря сведениям о конфликте пенсионеров более чем трехлетней давности с одним бывшим односельчанином - 37-летним жителем Борисовского района. По версии следствия, на фоне алкогольного опьянения у него всплыла старая обида, которая и подтолкнула к активным действиям. Возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 139 УК. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby