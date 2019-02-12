В Малоритском районе на пожаре обгорел пенсионер

В Малоритском районе в агрогородке Хотислав произошел пожар в квартире на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома по улице Ленина. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Спасатели в коридоре горевшей квартиры на полу в бессознательном состоянии обнаружили хозяина квартиры, пенсионера 1950 года рождения, которого вынесли на руках на чистый воздух. С ожогами лица 1-3 степени (8% тела), отравлением продуктами горения он был госпитализирован. С третьего этажа было эвакуировано еще пять человек.
Причина пожара устанавливается.
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