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28. 02. 2019

В Малоритском районе на пожаре обгорел пенсионер

В Малоритском районе в агрогородке Хотислав произошел пожар в квартире на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома по улице Ленина. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Спасатели в коридоре горевшей квартиры на полу в бессознательном состоянии обнаружили хозяина квартиры, пенсионера 1950 года рождения, которого вынесли на руках на чистый воздух. С ожогами лица 1-3 степени (8% тела), отравлением продуктами горения он был госпитализирован. С третьего этажа было эвакуировано еще пять человек.

Причина пожара устанавливается.

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