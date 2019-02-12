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28. 02. 2019

Брест и Будапешт свяжет новый поезд «Стефан Баторий»

Источник фото: Полацкі веснік

В Бресте руководство Белорусской железной дороги обсудило с дирекцией Польских железных дорог планы по расширению сотрудничества в ближайшем будущем. Одной из ключевых стала договоренность сторон с середины декабря запустить новый поезд Брест – Будапешт под названием "Стефан Баторий", который будет включать несколько беспересадочных вагонов до Вены и Праги.

Кроме того, во время II Европейских игр Варшаву и Брест свяжет дополнительный временный поезд. С середины декабря его планируют сделать постоянным. Таким образом, в конце года между городами прямые поезда будут курсировать дважды в день, сообщает «Звязда».

Стороны также обсудили восстановление грузового движения через железнодорожный погранпереход Черемха - Высоко-Литовск. Запуск первого поезда запланирован на второй квартал этого года.

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