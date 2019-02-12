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28. 02. 2019

Трамп назвал причину провала переговоров с КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако Дональд Трамп отказался. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил президент США, по итогам саммита в Ханое, сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что предложение лидера Северной Кореи его не устроило.

Он также отметил, что решение не заключать конкретных договоренностей с КНДР по итогам саммита не было его единоличным. Трамп добавил, что соглашение было готово к подписанию, но стороны решили отказаться от него.

Вместе с тем, по словам президента США, Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерных и ракетных испытаний.

Трамп также отметил, что США и КНДР провели очень продуктивный саммит, который завершился на дружественной ноте, несмотря на разногласия.

Как сообщалось, саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном был окончен досрочно, а совместный обед отменен.

Источник: korrespondent.net

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