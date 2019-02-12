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28. 02. 2019

Хоккеисты минского "Динамо" и сборной экстралиги сыграют сегодня второй матч

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Хоккеисты "Динамо-Минск" и сборной клубов белорусской экстралиги проведут 28 февраля второй матч серии до двух побед. Встреча начнется на льду "Чижовка-Арены" в 19:30. Встреча на льду "Чижовка-Арены" будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Первая игра завершилась победой хоккеистов экстралиги.

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Если "Динамо-Минск" возьмет реванш, то третий решающий матч пройдет 1 марта в "Минск-Арене".

Серия матчей до двух побед проходит в целях подготовки к чемпионату мира в Астане, который пройдет с 29 апреля по 5 мая. Соперниками белорусов будут хоккеисты Казахстана, Литвы, Венгрии, Словении и Южной Кореи.

 

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