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28. 02. 2019

В Беларуси задержали разыскиваемого Францией «вора в законе»

Источник фото: Следственный комитет

В Национальном аэропорту «Минск» задержан гражданин России Бадри Аданая, известный в криминальных кругах как «Тамаз Новороссийский». Он разыскивается французскими правоохранителями по линии Интерпола за преступления в составе организованной группы и легализацию преступных доходов, заочно осужден во Франции к 10 годам лишения свободы.

58-летний «вор в законе» контролировал назначение на должности местных чиновников, которые координировали преступную деятельность воров в западной Франции. Он держал воровской «общак», в который поступали средства от имущественных преступлений на французской территории, сообщили в МВД Беларуси.

Задержанный находится под арестом. Решается вопрос о его экстрадиции.

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