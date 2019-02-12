В Беларуси задержали разыскиваемого Францией «вора в законе»

В Национальном аэропорту «Минск» задержан гражданин России Бадри Аданая, известный в криминальных кругах как «Тамаз Новороссийский». Он разыскивается французскими правоохранителями по линии Интерпола за преступления в составе организованной группы и легализацию преступных доходов, заочно осужден во Франции к 10 годам лишения свободы.

58-летний «вор в законе» контролировал назначение на должности местных чиновников, которые координировали преступную деятельность воров в западной Франции. Он держал воровской «общак», в который поступали средства от имущественных преступлений на французской территории, сообщили в МВД Беларуси.

Задержанный находится под арестом. Решается вопрос о его экстрадиции.