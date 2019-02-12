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28. 02. 2019

Сотрудницу страховой компании подозревают в присвоении взносов

Источник фото: Telegraf.by

В Минске 28-летнюю сотрудницу одной из страховых компаний подозревают в присвоении взносов. Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, подозреваемая с мая по сентябрь 2018 года завладела страховыми взносами граждан на общую сумму более 2 тыс. рублей.

Она заключала с клиентами договоры и принимала страховые взносы, но деньги в бухгалтерию не сдавала. Заключенные договоры сотрудница отмечала как испорченные бланки, а взносы тратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 (присвоение) УК.

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