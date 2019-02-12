В Минске столкнулись грузовик и трамвай

27 февраля около 12:20 в Минске водитель 1967 года рождения на улице Долгобродской при развороте в обратном направлении не уступил дорогу трамваю маршрута №3, в результате чего произошло столкновение.

В результате аварии никто не пострадал, а грузовик и трамвай получили механические повреждения, сообщили в Минской ГАИ. Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, едущим по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby