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28. 02. 2019

В Минске столкнулись грузовик и трамвай

Источник фото: ГАИ Минска

27 февраля около 12:20 в Минске водитель 1967 года рождения на улице Долгобродской при развороте в обратном направлении не уступил дорогу трамваю маршрута №3, в результате чего произошло столкновение.

В результате аварии никто не пострадал, а грузовик и трамвай получили механические повреждения, сообщили в Минской ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, едущим по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю.

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