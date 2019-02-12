БНК готов поддержать Северинца в качестве кандидата в президенты

В Варшаве лидеры Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и Владимир Некляев, а также руководитель "Европейской Беларуси" Андрей Санников на пресс-конференции 27 февраля заявили о готовности объединиться перед угрозой инкорпорации Беларуси со стороны России.

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Они идут на президентские выборы с месседжем сохранения независимости Беларуси и готовы выдвинуть единого кандидата - Николая Статкевича, сообщает "Еврорадио".

Поскольку из-за его непогашенной судимости могут отказать в регистрации, БНК может поддержать Правоцентристскую коалицию, если от нее будет выдвинут сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец.

За право быть кандидатом в президенты от Правоцентристской коалиции, кроме лидера БХД, поборются председатель Движения «За свабоду» Юрий Губаревич и глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов. Также о своих президентских амбициях заявляли оппозиционные депутаты парламента Анна Канопацкая и Алена Анисима, представители Партии БНФ, зампредседателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и другие.