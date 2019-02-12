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28. 02. 2019

В Минске спасли щенка, застрявшего в металлических прутьях вешалки

Источник фото: МЧС

В Минске поздним вечером 27 февраля спасателем поступило сообщение о необходимости помощи щенку, застрявшему в металлической вешалке. Двухмесячный щенок джек-рассел-терьера застрял в металлических прутьях кованой вешалки и выбраться не мог, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Спасатели отрезали и зафиксировали застрявшие фрагменты вешалки, а затем аккуратно извлекли металлические прутья вешалки из тела щенка. 

В ветеринарной клинике заявили, что с собакой все в порядке.

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