В Минске спасли щенка, застрявшего в металлических прутьях вешалки

В Минске поздним вечером 27 февраля спасателем поступило сообщение о необходимости помощи щенку, застрявшему в металлической вешалке. Двухмесячный щенок джек-рассел-терьера застрял в металлических прутьях кованой вешалки и выбраться не мог, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Спасатели отрезали и зафиксировали застрявшие фрагменты вешалки, а затем аккуратно извлекли металлические прутья вешалки из тела щенка.
В ветеринарной клинике заявили, что с собакой все в порядке.
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