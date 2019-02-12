Шесть из десяти компаний отмечают 23 Февраля и 8 Марта

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY узнал у 1 146 респондентов о праздновании 23 февраля и 8 марта на работе.

Большинство отмечают эти праздники и поздравляют коллег

В 63,8% компаний женский коллектив всегда поздравляет мужчин-коллег с 23 Февраля. В свою очередь с 8 Марта мужчины-коллеги поздравляют сотрудниц в 67,2% офисов и предприятий.

Активнее всех с этими праздниками поздравляют те, кто работает в сфере информационных технологий, маркетинге и рекламе, транспорте и логистике. По сравнению с другими сферами, сотрудники, работающие в науке и образовании, а также рабочий персонал реже других отмечают 23 Февраля и 8 Марта и поздравляют коллег.

Кто оплачивает празднование и что дарят

В каждой второй компании поздравления полностью оплачивают сами сотрудники. Около 30% офисов и предприятий поздравляют с 23 Февраля и 8 Марта за счет коллективного участия в финансировании как от компаний, так и от работников. Более 11% работают в компаниях, которые полностью оплачивают поздравления сотрудников с 23 Февраля и 8 Марта.

Самые распространенные подарки для обеих аудиторий – символические презенты каждому сотруднику. На втором месте – коллективное чаепитие с угощениями, как по случаю 8 Марта, так и 23 Февраля. Более 21% женщин в подарок получают цветы. Среди других вариантов респонденты отметили следующие: один корпоратив по случаю двух праздников, организация сюрпризов и розыгрышей, походы в боулинг.

Как относятся к 23 февраля и 8 марта

Примечательно, что большинство мужчин (60,2%) считают, что 23 февраля – это праздник тех, кто служил в армии или работает в военной сфере. Мнение женщин разделились практически поровну, с небольшим перевесом в сторону утверждения, что 23 февраля – это все-таки праздник всех мужчин.

8 марта большинство мужчин (68,4%) и женщин (61%) считают праздником всех женщин. Днем весны и красоты воспринимают это событие 29% женщин и 19,7% мужчин.

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