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01. 02. 2019

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 110 человек


Число жертв прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale в Бразилии возросло до 110 человек, сообщает телеканал Globo.

По словам представителя гражданской обороны штата Минас-Жерайс Флавиу Годинью, личности 71-го погибшего уже установлены.

Ранее было известно о 99 жертвах и 259 пропавших без вести в результате ЧП.

Напомним, прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью (штат Минас-Жерайс) произошел 25 января, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

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Источник: korrespondent.net

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