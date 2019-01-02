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01. 02. 2019

СМИ: Трамп намерен назначить экс-руководителя сети пиццерий в ФРС


Американский лидер Дональд Трамп может назначить 73-летнего предпринимателя Хермана Кейна на должность в Федеральную резервную систему США, сообщает Bloomberg.

Источники рассказали агентству, что руководивший ранее сетью пиццерий Godfather’s Pizza Кейн приезжал на переговоры в Белой дом 30 января.

Напомним, 19 декабря 2018 года ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 2,25-2,5% годовых. Трамп назвал повышение ставки ФРС "главной угрозой" успехам своего президентского срока. Кроме того, лидер США заявил, что назначение Джерома Пауэлла на пост главы ФРС было ошибкой.

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Источник: korrespondent.net

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