Италия не признала Гуайдо президентом Венесуэлы



Правительство Италии не признает спикера парламента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщил заместитель главы министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано в интервью каналу TV2000.

"Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны", – заявил дипломат.

По мнению Ди Стефано, главная задача – избежать начала войны и повторения ливийского сценария. "Сейчас все признают ошибки, сделанные в Ливии, нельзя, чтобы это повторилось в Венесуэле», – отметил он.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

31 января депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая признает Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В резолюции Европарламенте указано, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января Европарламент классифицирует как "узурпацию власти".

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Источник: korrespondent.net