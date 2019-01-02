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01. 02. 2019

ИГИЛ способно отвоевать Сирию за год – Пентагон


Боевики террористической группировки "Исламское государство" могут отвоевать Сирию менее чем за год, считают в Пентагоне. Об этом сообщает NBC со ссылкой на доклад американского военного ведомства.
 
В Минобороны США отмечают, что ИГ сможет вернуть контроль над Сирией в срок от шести до 12 месяцев, если группировка не будет подвергаться военному давлению. 
 
В ведомстве подчеркнули, что боевики "Исламского государства" стремятся восстановить халифат в физическом виде.
 
Ожидается, что доклад Пентагона будет опубликован на следующей неделе.
 
Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии, пояснив, что Соединенные Штаты победили "Исламское государство". Госсекретарь Майк Помпео тогда заявлял, что ИГИЛ уничтожили на 99%.

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Источник: korrespondent.net

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