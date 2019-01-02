От аномальных морозов в США погибли 12 человек



В результате сильных морозов в США погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает Reuters.

Некоторые люди погибли в результате аварий на дорогах, другие – от переохлаждения на улице.

Напомним, в США пришли аномальные морозы, в некоторых местах температура может опуститься до минус 53 градусов по Цельсию. Волна холодного арктического воздуха с начала недели парализовала северо-запад США и распространилась на северо-восток страны.



В Чикаго из-за сильных холодов рекордно подорожал газ.

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Источник: korrespondent.net