В Японии зафиксирована рекордная эпидемия гриппа



Свыше 2,2 миллиона человек заболело гриппом в Японии, сообщает телеканал NHK.

В период с 21 по 27 января больницы в Японии в среднем обслуживали более 57 пациентов, больных гриппом. Отмечается, что данный показатель является рекордным с 1999 года.

В качестве профилактики японские медики советуют жителям чаще мыть руки, полоскать рот и при появлении симптомов обращаться к врачам.

Напомним, ранее в Румынии объявили эпидемию гриппа. В Украине за неделю заболели гриппом почти 200 тысяч человек. За вторую неделю 2019 года в результате осложнений, обусловленных гриппом, умерли 8 человек, всего с начала этого эпидсезона – 19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net