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01. 02. 2019

Военный корабль Германии войдет в Черное море

Военный корабль военно-морских сил ФРГ, плавучая база Werra, в феврале отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО. Эта информация содержится в представленном в четверг, 31 января, ответе представителя министерства обороны ФРГ на запрос Deutsche Welle.

Ожидается, что судно Werraпосетит два болгарских порта – Бургас и Варну. Как указывается в письме, этот поход был запланирован давно.

"Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", – заявил представитель военного ведомства.

Напомним, Германия заверила в готовности обеспечить присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море. Также Берлин поддерживает введение миротворческой миссии в Украине.

Также на этой неделе сообщалось, что на этой неделе эсминец США Donald Cook покинул Черное море и вошел в Средиземное море. Корабль пробыл в Черном море чуть более недели, побывав в порту Батуми.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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