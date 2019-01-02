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01. 02. 2019

В Токио самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу из-за снега

Самолет Boeing 787 авиакомпании Japan Airlines после посадки в аэропорту Токио выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ее обледенения. Об этом в пятницу, 1 февраля, пишет NHK.

Самолет прилетел из Нью-Дели. На борту находились 200 пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал выпавший накануне снег, который спровоцировал обледенение полосы. 

Cмотрите фотогалерею: В Токио самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу из-за снега

Накануне в США молния попала в самолет.

Также сообщалось, что самолет, который следовал по маршруту Москва - Кишинев, совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы.

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Источник: korrespondent.net

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