Facebook и Twitter удалили сотни аккаунтов, связанных с Ираном

Facebook удалил сотни страниц и учетных записей, которые были связаны с Ираном. Об этом в четверг, 31 января, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что удалены 783 страницы, группы и учетные записи.

Как сообщили в пресс-службе, на страницах аккаунтов были искаженные сообщения иранских государственных СМИ. В частности, речь шла о израильско-палестинском конфликте, ситуации в Сирии и Йемене.

В свою очередь, в Twitter сообщили об удалении 6000 сообщений, которые, как предполагается, были создания для оказания влияния на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года. Уточняется, что основная часть деятельности по дезинформации относительно выборов велась на территории США.

Ранее компания Facebook заблокировала все рекламные посты с содержанием сексуального характера.

Также сообщалось, что Twitter удалила 10 тысяч учетных записей, с которых призывали не голосовать на выборах в Конгресс США.

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Источник: korrespondent.net