Трамп и Ким Чен Ын согласовали место и дату встречи - СМИ

Президент США Дональд Трамп согласовал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном место и дату проведения второго саммита и готов объявить их официально на следующей неделе, сообщает агентство Associated Press.

"Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что объявит на следующей неделе место и дату второго саммита, который он спланировал вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", - отмечает издание.

Позже Трамп уточнил, что, скорее всего, он сделает заявление об этом во вторник во время своего обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

При этом глава Белого дома отметил, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что вторая встреча лидеров США и КНДР должна состояться в конце февраля, предположительно, во Вьетнаме.

Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net