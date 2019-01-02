Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2019, пятница, 11:48
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
01. 02. 2019

Трамп и Ким Чен Ын согласовали место и дату встречи - СМИ

Президент США Дональд Трамп согласовал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном место и дату проведения второго саммита и готов объявить их официально на следующей неделе, сообщает агентство Associated Press.
 
 
"Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что объявит на следующей неделе место и дату второго саммита, который он спланировал вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", - отмечает издание.
 
Позже Трамп уточнил, что, скорее всего, он сделает заявление об этом во вторник во время своего обращения к Конгрессу о положении дел в стране.
 
При этом глава Белого дома отметил, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций Северной Кореи.
 
Ранее сообщалось, что вторая встреча лидеров США и КНДР должна состояться в конце февраля, предположительно, во Вьетнаме.
 
Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.