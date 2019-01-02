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01. 02. 2019

Офицера СБУ задержали на переправке сигарет из "ЛДНР"

Офицер Службы безопасности Украины, причастный к переправке табачных изделий через линию разграничения на Донбассе, был уличен именно сотрудниками управления внутренней безопасности СБУ. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в пятницу, 1 февраля.

Отмечается, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) были привлечены к операции только на этапе ее реализации, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Так, офицер СБУ и его сообщник – командир одной из воинских частей – были задержаны в Северодонецке в рамках уголовного производства, открытого по статье о получении взятки (ч.3 ст. 368 и ч.3 ст.369 УК Украины).

Их задержали при получении взятки в размере 4 тысяч долларов за переправку очередной партии контрафактной продукции. Сейчас злоумышленники находятся в Краматорске, в местном изоляторе временного содержания.

В СБУ призвали сотрудников Государственного бюро расследований быть "более корректными во время сообщения информации о проведении совместных с СБУ операций".

Cмотрите фотогалерею: Офицера СБУ задержали на переправке сигарет из "ЛДНР"

Ранее в Полтаве сотрудники ГБР задержали военнослужащего Харьковского погранотряда и бывшего военнослужащего Госпогранслужбы за вымогательство и получение взятки в размере 1250 долларов.

Также сообщалось, что в Запорожье СБУ задержала двоих своих сотрудников по подозрению в получении взятки от иностранцев.

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Источник: korrespondent.net

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