Под Кременчугом обнаружили машину с убитым бизнесменом

Возле города Кременчуг патрульные полицейские обнаружили припаркованный автомобиль Hyundai Santafe, в котором находилось тело частного предпринимателя. Об этом сообщает управление Нацполиции в Полтавской области в пятницу, 1 февраля.

Отмечается, что машину нашли накануне вечером на 96-м километре трассы М-22 Александрия-Кременчуг.

Следственно-оперативная группа установила, что в автомобиле находится труп 55-летнего местного частного предпринимателя с явными признаками насильственной смерти.

По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины).

Полиция просит граждан, которые владеют любой информацией о данном события или проезжали в период времени с 19:00 до 20:30 на данном участке дороги с включенным видеорегистратором, предоставить информацию по номеру 102.

Ранее в селе Пищане Черкасской области был обнаружен брошенный автомобиль с трупом рыбинспектора в багажнике. Машина долго стояла на улице без водителя, но с включенными фарами.

А под Киевом задержали супружескую пару с трупами собак и кошек в багажнике. Этих людей подозревают в живодерстве и издевательстве над животными.

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Источник: korrespondent.net