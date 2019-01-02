За год долги по коммуналке выросли на 23 млрд грн

За минувший год задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги выросла до 55,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Отметим, по итогам 2017 года задолженность составляла 32,3 млрд грн. Таким образом, за год долги выросли на 23,3 млрд грн.

В частности, в декабре долги увеличились на 7,9 млрд грн. При этом в ноябре задолженность выросла на 8,5 млрд. Таким образом, две трети годового прироста задолженности сформировалась за два последних месяца года.

Так, задолженность населения по уплате за газ составила 26,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 16,7 млрд грн, за содержание домов и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставки электроэнергии - 4,8 млрд грн

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2018 года составляли 2292,8 грн. Согласно данным Госстата, в декабре 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 10,7 млрд грн (58,3% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,2 млрд грн (120,5%). Всего за 2018 год уровень оплаты населением за услуги ЖКУ составил 80,6%. Напомним, с ноября в Украине на 23,5% выросли тарифы на газ. Также в течение года выросли другие коммунальные тарифы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net