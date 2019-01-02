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01. 02. 2019

В Киеве не смог сесть самолет с украинскими футболистами

Аэропорт Киев (Жуляны) не смог из-за густого тумана принять рейс из Анкары. На борту самолета были две футбольные команды украинской Премьер-лиги футбольные команды Олимпик и Десна. Об этом сообщает пресс-служба Олимпика.

Самолет был вынужден вернуться назад в столицу Турции. Инцидент произошел в 00:55 в пятницу, 1 февраля.

"Когда Олимпик повторно отправится в Киев, пока сказать сложно", - добавили в пресс-службе футбольного клуба.

Напомним, в Киеве на прошлой неделе из-за непогоды задерживали авиарейсы. В частности, отменяли два рейса в Вену, задерживали рейс в Шарм-эль-Шейх.

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Источник: korrespondent.net

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