Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2019, пятница, 12:14
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
01. 02. 2019

Число жертв холодов в США пошло на десятки

Жертвами аномальных морозов в США стал по меньшей мере 21 человек, сообщает Fox News.

Некоторые люди замерзли насмерть на улицах и в своих домах, другие погибли в результате аварий и несчастных случаев, вызванных метелью. В больницы поступают сотни человек с простудой и обморожениями.

В Рокфорде (штат Иллинойс) столбик термометров опустился до рекордных минус 34 градусов. В Чикаго также установлен рекорд столетней истории метеонаблюдений - минус 29 градусов. В Мэдисоне в штате Висконсин в четверг было минус 32.

В Чикаго большинство офисов объявили выходные; возникли перебои с электричеством и водоснабжением, а также транспортом, было отменено больше тысячи авиарейсов.

В четверг вечером циклон продолжил движение на восток; в Западном Нью-Йорке выпало больше 50 см снега.

Уже к выходным в пострадавших от морозов штатах ожидается резкое потепление - температура поднимется сразу на 27 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в Чикаго из-за сильных холодов рекордно подорожал газ. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В США снегопады и приближаются морозы под 40 градусов. Трамп всего 2 года как президент, а уже решил проблему глобального потепления.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.