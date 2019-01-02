Число жертв холодов в США пошло на десятки

Жертвами аномальных морозов в США стал по меньшей мере 21 человек, сообщает Fox News.

Некоторые люди замерзли насмерть на улицах и в своих домах, другие погибли в результате аварий и несчастных случаев, вызванных метелью. В больницы поступают сотни человек с простудой и обморожениями.

В Рокфорде (штат Иллинойс) столбик термометров опустился до рекордных минус 34 градусов. В Чикаго также установлен рекорд столетней истории метеонаблюдений - минус 29 градусов. В Мэдисоне в штате Висконсин в четверг было минус 32.

В Чикаго большинство офисов объявили выходные; возникли перебои с электричеством и водоснабжением, а также транспортом, было отменено больше тысячи авиарейсов.

В четверг вечером циклон продолжил движение на восток; в Западном Нью-Йорке выпало больше 50 см снега.

Уже к выходным в пострадавших от морозов штатах ожидается резкое потепление - температура поднимется сразу на 27 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в Чикаго из-за сильных холодов рекордно подорожал газ.

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Источник: korrespondent.net