В Украине создали боевой модуль для мобильного ЗРК

Украинское предприятие Арсенал разработало боевой модуль Дуэт для мобильного зенитно-ракетного комплекса, сообщил заместитель директора предприятия Александр Клочко для издания Оборонно-промышленный курьер.

По его словам, правительство Германии заблокировало разработку мобильного ЗРК ближнего действия, которая осуществлялась Арсеналом совместно с немецкой компанией Rheinmetall.

Поэтому украинцы создали боевой модуль Дуэт, вооруженный двумя зенитными управляемыми ракетами для будущего мобильного зенитно-ракетного комплекса Охотник. Боевой модуль Дуэт предназначен для комплектования на разных типах наземных боевых машин ракетами ПЗРК различных типов, включая ЗРК Колибри.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что ВСУ в 2019 году получат до 20 образцов нового вооружения.

Напомним, Укроборонпром назвал ТОП разработок года. Для нового украинского оружия используются современные цифровые технологии и отечественные комплектующие.

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Источник: korrespondent.net