В Украине открыли дело из-за смерти россиянина в тюрьме

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти осужденного гражданина РФ Валерия Иванова в колонии в Дрогобыче, сейчас проходят экспертизы.

Об этом сообщила первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о смерти осужденного в Украине россиянина Иванова, который отбывал наказание в одной из колоний. Украинские следственные органы также возбудили уголовное дело по факту смерти осужденного в колонии, в таких случаях всегда ведется расследование. По моей информации, сейчас проходят все соответствующие экспертизы", - написала Геращенко.

Она также отметила, что осужденного Иванова неоднократно посещала миссия Международного комитета Красного креста, и никогда - российский консул.

"В то же время, я должна отметить, что в 13 письмах к высокопоставленным чиновникам РФ, в частности, к представителю РФ в ТКГ Борису Грызлову мы предлагали РФ НЕМЕДЛЕННО передать им 25 осужденных в Украине россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Во всех этих списках был и гражданин Иванов. И ни разу мы не получили ответа", - отметила Геращенко.

В то же время, добавила она, украинская сторона не получила ответа на подобные обращения уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, которая передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой письма осужденных россиян, адресованных президенту Путину с просьбой их забрать. Так же, по информации Геращенко, нет ответа на официальные ноты украинского МИД в РФ.

Напомним, о смерти в украинской тюрьме российского гражданина, который воевал на Донбассе и был захвачен в августе 2015 году в плен на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, стало известно 19 декабря. Валерий Иванов был осужден на 12 лет лишения свободы.Позже Украина передала РФ тело воевавшего на Донбассе россиянина.

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Источник: korrespondent.net