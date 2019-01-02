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01. 02. 2019

Полиция: Уровень преступности снижается второй год

За прошлый год количество преступлений в Украине снизилось на 7% - до 463,3 тысяч. Об этом сообщается в Facebook Нацполиции в пятницу, 1 февраля.

Среди них тяжких и особо тяжких - 172 тысячи, в частности, 1508 умышленных убийств.

"В целом, в сравнении с 2017 годом, количество совершенных преступлений уменьшилось на 7 процентов, а тяжких и особо тяжких – на 13 процентов. Уже второй год подряд у нас в стране является самой низкой количество совершенных умышленных убийств за все годы независимости", - рассказал заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он также сообщил, что растет эффективность раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.

"В то же время в 2017 году полицейские расследовали 495,8 тысяч преступлений. Среди них 197,7 тысяч были тяжкими и особо тяжкими", - сказал Аброськин.

Ранее в полиции заявили, что в 2018 году выявили рекордное количество банд - 258.

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Источник: korrespondent.net

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