В Черкасской области из зала суда сбежал подсудимый

В Смиле Черкасской области из районного суда сбежал 37-летний подсудимый Виталий Черевко, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел днем в четверг, 31 января. Мужчина обвиняется в совершении кражи с проникновением в помещение (по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

На его розыск ориентирован весь личный состав полиции Черкасской и смежных областей.

В полиции просят, если Вы увидели этого человека, не пытайтесь самостоятельно его задержать - немедленно звоните на линию "102".

Ранее сообщалось, что на Закарпатье преступник сбежал от конвоиров через туалет поезда.

Перед этим в Херсонской области задержали Виктора Чекана, который бежал из колонии, при попытке попасть в другую область.

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Источник: korrespondent.net