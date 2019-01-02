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01. 02. 2019

В Полтаве от снега обрушилась крыша рынка

В Полтаве на одном из рынков под толщей снега начала обрушаться крыша. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает местное издание Новости Полтавщины.

В частности, указано, что на рынке Балковый, что находится на остановке Опытная в Киевском районе города, после чистки снега работники самостоятельно начали ломать кровлю.

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве от снега обрушилась крыша рынка

Между тем полтавчанин Александр Балковый выложил в Youtube аэросъемку нынешнего рынка. В его заметке к видео значится, что никто в результате инцидента не пострадал. Магазины, которые находятся под аварийным покрытием, работали, как и раньше, а люди свободно ходили под опасной кровлей.

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Источник: korrespondent.net

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