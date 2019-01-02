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01. 02. 2019

Погода на выходные: без осадков, днем до +11

В эту субботу и воскресенье на все территории Украины ожидается плюсовая температура и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 1 февраля.

Так, в субботу, 2 февраля, в Украине будет малооблачная погода. На западе и юге днем до 8-9 градусов тепла. На остальной территории преимущественно 2-4 градуса выше нуля. Днем около 0 и лишь на востоке заморозки до -5.

В Киеве в субботу без осадков. Днем до +5, а ночью до 1-3 градуса тепла.

Фото: Укргидрометцентр 
 

В воскресенье, 3 февраля, в Украине потеплеет еще сильнее. На западе и юге столбик термометра поднимется до 10-11 градусов. На севере до 4 тепла, а в центре до 5. Ночью в большинстве регионов также станет теплее – до +3. Заморозки сохранятся лишь на востоке -3 -5.

В Киеве в воскреснье без осадков. Днем +3 +5, ночью 1-3 тепла.

Фото: Укргидрометцентр 
 

Ранее синоптики рассказали о погоде в Украине в феврале. Они предупредили украинцев о морозах до -30 градусов и сильных снегопадах.

Отметим, что зимы теплеют в течение последних 20 лет, причем в Украине больше, чем в среднем по Земле.

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Источник: korrespondent.net

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