На Закарпатье вооруженный мужчина ограбил магазин

В Мукачево Закарпатской области неизвестный мужчина с оружием ворвался в магазин и ограбил его. Инцидент произошел 31 января около 21:00 в одном из продуктовых магазинов микрорайона Черемушки, сообщает в пятницу, 1 февраля, Mukachevo.net.

По данным собственных источников издания, мужчина с прикрытым лицом то ли маской, то ли шарфом, зашел в магазин и начал угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет.

Известно, что ему удалось забрать деньги в сумме около 3000 гривен. После этого злоумышленник скрылся, сейчас ведутся его поиски.

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Источник: korrespondent.net