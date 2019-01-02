У берегов Турции нашли немецкую подлодку времен Второй мировой

В Турции недалеко от побережья стамбульского района Шили обнаружена немецкая субмарина U-23 времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Анадолу в пятницу, 1 февраля.

Отмечается, что подлодку нашли в ходе съемок очередной серии документальной программы Mavi Tutku телеканала TRT World.

"Турецкое поисково-спасательное судно Akin обнаружило подлодку в двух милях от населенного пункта Агва на глубине 40 метров. Съемки велись дистанционно-управляемым подводным аппаратом ROV", – говорится в сообщении.

Известно, что в 1944 году немцы при отступлении затопили три свои подлодки у Берегов Турции – U-19, U-20 и U-23. 13 июля 1994 года спасательное судно ВМС Турции обнаружило подлодку U-20 у побережья района Карасу на глубине 23 метров.

Напомним, в прошлом году на морском дне недалеко от побережья Дании была найдена немецкая подводная лодка U-3523, которая якобы перевозила руководство нацистской Германии в Южную Америку.

Также сообщалось, что в Ирландском море у берегов Шотландии нашли немецкую подлодку UB-85, вошедшую в фольклор криптозоологов.

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Источник: korrespondent.net