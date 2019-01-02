В Могилеве-Подольском на получении взятки задержан чиновник мэрии. Он якобы вымогал у застройщика 15 тысяч долларов, а после получения половины этой суммы его задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Как сообщается, начальник одного из отделов Могилев-Подольского горсовета требовал от потенциального застройщика для себя и руководства мэрии 15 тысяч за подписание договора суперфиция и дальнейшее содействие в получении в собственность земельного участка площадью 0,3 га для строительства многоквартирного дома.

После передачи 7,5 тысяч долларов чиновника задержали. Открыто уголовное производство.

Cмотрите фотогалерею: На Винницкой области на взятке задержали чиновника мэрии

Ранее чиновницу Харьковского городского совета задержали при получении 84 тысяч гривен взятки, которую она якобы требовала за содействие в усыновлении ребенка.

Также сообщалось, что начальника госпредприятия Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М. П. Шульгина будут судить за взятку в 650 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net