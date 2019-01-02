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01. 02. 2019

"Азов" заявил о возвращении на передовую Донбасса

На передовые позиции в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе вернулся отдельный отряд специального назначения "Азов". Об этом сообщает пресс-служба "Азова".

"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и вместе с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования. Этот случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии стало на защиту Украины на "нуле", и мы гордимся, что этим подразделением является "Азов", - говорится в сообщении.

В "Азове" отметили, что последний год был непростым для спецподразделения. В частности, во время боев на мариупольском направлении ООСН потерял троих бойцов, однако эти потери "укрепили дух азовцев и усилили воодушевление к дальнейшей борьбе за Родину".

"Позади больше трех лет титанических тренировок, десятки боевых выходов и масштабных учений, освобожденные города и поселки и полная уверенность в том, что самые выдающиеся битвы "Азова" еще впереди… Боеспособность "Азова" находится на своем наивысшем уровне и мы достойны того, чтобы сполна продемонстрировать ее врагу… Уверены, что впереди всех нас ожидает победа и бойцы "Азова" сделают все для ее приближения!", - отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что в августе 2016 года часть ООСН полка особого назначения "Азов" была отведена из Мариуполя в рамках плановой перегруппировки сил и средств Национальной гвардии в Донецкой области, и размещена в Запорожской области, где продолжила выполнять задачи, предусмотренные законом О Национальной гвардии Украины.

Как известно, США запретили давать свое оружие полку "Азов". 

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Источник: korrespondent.net

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