Не то показывал. Скандал в руководстве UA:Перший

Если вы не забыли, то в Украине все еще существует государственный телеканал. Раньше он назывался Первый национальный, теперь UA:Перший. С недавних пор на его базе строят Общественное телевидение. Ну как строят, средств не хватает, но пытаются.

Доля телеканала по стране не дотягивает и до 2%. Но несмотря на такие скромные показатели любая кнопка, особенно перед выборами, лакомый кусочек.

И вот, похоже, начался передел власти и в телеканале, который содержится за наши с вами деньги.

Спорное решение

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

9 человек проголосовали за это решение, трое – против.

Инициатором разрыва договора с Аласанией выступил представитель от Радикальной партии Вячеслав Козак. Данный вопрос предложил включить в повестку дня с голоса и проголосовать в закрытом режиме.

При этом в Набсовете отказались назвать причину увольнения Аласании, обещав через неделю опубликовать протокол скандального голосования.

Источники СМИ отмечают, что у Аласании с Вячеславом Козаком и Алексеем Панычем и с другими членами наблюдательного совета были постоянные конфликты, которые обострялись последние полгода.

"Мы уже полгода понимаем, что рано или поздно конфликты членов комиссии с Аласанией закончатся его увольнением", - говорит источник Украинской правды.

Член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания, заявил, что "то, что сначала разыгрывалось, как фарс, приобрело черты какого-то выполненного плана".

"Первое, было сломано всю запланированную повестку дня с определенными вопросами, зато был проголосован и появился вопрос о результатах проведенного внутреннего аудита относительно благотворительного фонда, который работает с донорскими средствами, направленными для поддержки деятельности ПАО НОТУ. По результатам рассмотрения этого вопроса были приняты (фактически утверждены) рекомендации аудиторов, и в то же время этот материал стал одним из двух оснований, по которым был видвинут вопрос о непродлении контракта с действующим главой правления ОАО НСТУ. Об этом должно быть написано в протоколе заседания, который будет подготовлен и обнародован", - сообщил Павличенко.

Член Наблюдательного совета НОТУ заявил, что ему "до сих пор непонятно", на каком основании был внесен в повестку дня вопрос о голосовании за прекращение полномочий действующего главы правления.

Павличенко назвал решение политическим.

Реакция Аласании

Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения с должности председателя правления UA:Перший и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна - после обнародования причин".

"Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее - но так очевидно перед выборами ... ну несколько неосторожно", - предположил Аласания.

Позже он опубликовав в соцсети часть проекта решения Наблюдательного совета, на котором обосновывали его отстранение.

В документе указывалось, что Аласания "не организовал вещание канала UA: Перший ни как "общественно-политического канала", ни как "информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения", а потому "канал не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях)" перечисленные события с участием президента.

В частности, речь идет об отсутствии трансляции в 2018 году Крестного хода за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседания Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября.

Также отмечается, что Аласания неправильно понял принцип "отстранения от власти", что привело "к полной деполитизации новостей", что "прямо противоречит миссии предоставлять достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире".

Что будет дальше

Председатель Наблюдательного Совета телеканала Татьяна Лебедева опровергла, что решение об увольнении Аласании как-то связано с тем, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на выборах 2019 года.

Исполнять обязанности Аласании будет член Николай Чернотицкий. Сам Аласания должен отработать еще 2 недели.

Член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгений Глибовицкий считает, что результаты голосования о расторжении контракта с Аласанией содержат процедурные нарушения и не является оформленными в соответствии с требованиями закона об Общественном телевидении и радиовещании Украины. Он предложил другим членам совета отменить результаты голосования. Иначе этот состав наблюдательного совета должен уйти в отставку в полном составе.

Народный депутат Мустафа Найем считает, что отстранение Аласании грозит независимости телеканала.

“Есть два варианта развития ситуации. 1. Сделать вид, что ничего не произошло, сослаться на какие-то формальности, смириться и ждать следующей атаки, когда из эфиров в принципе пропадут какие-либо расследования. 2. Требовать максимально открытого разъяснения от Набсовета, обратиться в суд и добиться пересмотра этого решения. Даже если это проигрышный сценарий, это единственный способ продолжать отстаивать независимость общественного вещания”, - считает нардеп.

Источник: korrespondent.net