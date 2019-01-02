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01. 02. 2019

Ужас для водителя. В Сети появилось видео дороги на Закарпатье

Автомобили испытывают существенных повреждений от поездок по трассе Тячив-Хуст в Закарпатской области. Об этом в сети сообщил пользователь Ваня Кучеря, обнародовав видео состояния дороги.

Как записи видно, что автомобили едут с минимальной скоростью, объезжая ямы на дороге.

По словам автора видео, раньше дорога занимала около 25 минут, а сейчас почти полтора часа. Отметим, что между городами Хуст и Тячев растояние около 29 км.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее сообщалось, что рекламу премьера Владимира Гройсмана о строительстве дорог разместили на усеянном ямами асфальте в Винницкой области.

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Источник: korrespondent.net

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