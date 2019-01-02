Покушения на Порошенко: в УГО рассказали подробности

За прошлые годы, начиная фактически с инаугурации Петра Порошенко, было несколько громких дел, связанных с покушениями на его жизнь и здоровье. Об этом в эфире телеканала Прямой в четверг, 31 января, сообщил руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей.

"Если у нас 2014, 2015 включая 2016 год основная нагрузка для управления государственной охраны по отношению к обеспечению безопасности высшим должностным лицам, в первую очередь, президенту государства было это: место работы президента, место проживания президента, место маршрута движения президента, нахождения в общественных местах, в 2017-2018 годах основные акценты сместились основная опасность нас ожидает и ожидала в Луганской и Донецкой областях, в зоне ООС, куда очень часто ездит президент, Верховный главнокомандующий нашей страны", - рассказал Гелетей.

По его словам, Управление государственной охраны вместе со спецслужбами - СБУ, военная разведка, служба внешней разведки и полиции - обеспечили безопасность президента и предупредили 11 покушений на убийство президента.

"Я хотел бы, чтобы вы поняли, что в число 11 - это предупреждение покушений на президента, когда наши сотрудники-военнослужащие контрснайперской службы увидели на территории, не контролируемой нами, так называемые снайперские пары, которые работали в формате готовности к совершению террористического акта. Понимаете, что хороший профессиональный снайпер, работая с профессиональной контрснайперской системой, может попасть до 3 километров. То есть, понятно, мы считаем, что это было покушение на жизнь и здоровье президента. Понятно, что мы меняем маршруты, меняем места пребывания. Так же мы изымаем по месту, когда президент проезжает или накануне визита, во время визита так называемые "свинки"- то есть готовность к совершению террористического акта. Изымается и оружие, и взрывчатка", - отметил Гелетей.

Напомним, в ноябре 2017 года Гелетей заявлял, что с 2014 года было зафиксировано несколько попыток покушения на президента. По его словам, это был самый сложный период с точки зрения обеспечения безопасности.

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Источник: korrespondent.net