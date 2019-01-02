Число жертв среди гражданских на Донбассе в 2018 году уменьшилось на 55%

В 2018 году число жертв среди гражданского населения на Донбассе сократилось на 55%. Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в опубликованном в пятницу, 1 февраля, интервью газете Голос Украины.

По его словам, каждый раз объявление режима "красный" давало положительные результаты - "заставляли противника прекратить огонь и стабилизировали ситуацию".

"Действенность этих мер подтвердил и специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, который в одном из своих выступлений отметил, что в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, удалось значительно сократить число жертв среди гражданского населения. Общее число жертв уменьшилось на 55%, а количество погибших - на 27%", - отметил Наев.

Он пояснил, что по его решению особый порядок в определенных районах или населенных пунктах на Донбассе несколько раз вводился именно с целью сохранения жизни и здоровья граждан. Это касалось, прежде всего, КПВВ, которые довольно часто подвергались обстрелам сепаратистов, что создавало опасность и для военнослужащих Объединенных сил, и для гражданских.

"Мы выводили гражданское население из опасных районов и давали адекватный ответ противнику", - добавил командующий ОС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net