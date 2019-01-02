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01. 02. 2019

В Германии нашли решение проблемы с поломками правительственных самолетов

Министерство обороны Германии обновит парк самолетов, которые обслуживают правительство страны. Об этом сообщает Spiegel Online.

Бундесвер намерен в конце текущего года приобрести непосредственно у производителя дальнемагистральный самолет A350. Стоимость одной новой машины составляет 150 млн евро.

В целом в ближайшие годы для парка правительственных самолетов будут приобретены три A350. Они придут на смену почти двадцатилетним А340 Конрад Аденауэр и Теодор Хойс, купленным в 2009 году в авиакомпании Lufthansa и переоборудованным для нужд правительства.

В министерстве уверены, что новые лайнеры будут более надежны, чем их предшественники.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила министерству обороны и министерству финансов решить вопрос с модернизацией парка правительственных самолетов после нескольких инцидентов, произошедших в последнее время.

Как сообщалось, 30 января президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден отложить вылет из Эфиопии, где он находится с визитом, из-за неполадок в правительственном лайнере.

Также 29 ноября 2018 года похожая ситуация произошла с самолетом канцлера Германии Ангела Меркель - из-за технического дефекта в лайнере она была вынуждена прервать полет в Аргентину. Тогда канцлер опоздал на встречу и прилетел на саммит регулярным пассажирским рейсом. После этого Минобороны Германии допустило, что для канцлера будут закуплены новые самолеты.

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Источник: korrespondent.net

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