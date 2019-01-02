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01. 02. 2019

Херсонец выжил после падения с седьмого этажа

Житель Херсона вечером в четверг, 31 января, упал с седьмого этажа дома и остался жив. Об этом пишет Kherson.net.

Инцидент произошел на улице ул. Степана Разина. Отмечается, что 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел на балкон квартиры, не удержался и рухнул вниз.

В результате падения у мужчины переломы ребер и левого бедра, а также черепно-мозговая травма.

Ранее в Одессе мужчина выпрыгнул с седьмого этажа жилого дома и остался жив.

В Тбилиси мужчина выжил после падения с 14 этажа

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Источник: korrespondent.net

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