Павлу Грибу в суд вызвали скорую

Во время заседания суда в российском Ростове в пятницу, 1 февраля, украинский заключенный Павел Гриб пожаловался на плохое самочувствие и суд согласился вызвать "скорую помощь", сообщает Кавказкий узел.

"Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы то на два дня, до следующей недели", - сказал Гриб, держась рукой за живот.

Сначала судья зачитал справку из СИЗО, в которой говорится об удовлетворительном состоянии здоровья, однако, все же согласился вызвать скорую.

Павел Гриб на заседании также рассказал, что его на неделе вывозили в Областной клинический диагностический центр, в котором посоветовали дополнительный осмотр специалистами. Гриб указал, что его беспокоит боль в животе и голове.

В свою очередь адвокат Гриба, Марина Дубровина, на заседании объявила медицинское заключение профессора Василия Притулы. В нем говорилось о резком прогрессировании заболевания и необходимости операции в специализированном хирургическом учреждении Москвы или Берлина.

"В медицинских документах ни одна жалоба зафиксирована, хотя в Гриба уже зафиксированы серьезные изменения ", - сказала Дубровина.

Накануне сообщалось, что у Павла Гриба нашли симптомы Альцгеймера и цирроза печени.

Напомним, в августе 2017 года 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Позже стало известно, что Гриб находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется властями РФ в подготовке теракта. Павел отрицает свою причастность к терроризму.

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Источник: korrespondent.net