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01. 02. 2019

Грипп в Украине: на карантин закрыли все школы Ивано-Франковска

В Ивано-Франковске 42 школы и 12 учреждений дополнительного образования закрывают на карантин. В частности, обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановили с 4 по 8 февраля, сообщает в пятницу, 1 февраля, пресс-служба мэрии.

"Профильная комиссия приняла решение, что с 4 февраля по 8 февраля (включительно) учреждения общеобразовательной (42 школы) и внешкольного образования (12 муниципальных учреждений) приостановят обучение", - говорится в сообщении горсовета.

При этом в городе в указанный период будут рекомендовать ограничить массовые мероприятия для детей.

Указано, что в Ивано-Франковске до достижения эпидемического порога осталось чуть больше 17%. Впрочем, поскольку число больных за последние дни значительно возросло, особенно среди детей, обучение решили приостановить.

Как доложили в мэрии, за последний месяц из-за гриппа и ОРВИ по медицинскую помощь обратились более 6000 пациентов в возрасте до 18 лет, что составляет почти 70% от общего числа больных.

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Источник: korrespondent.net

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