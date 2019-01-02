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01. 02. 2019

НАПК приостановило финансирование одной из партий Рады

Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило перечисления средств госбюджета на финансирование партии Оппозиционный блок в I квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба агентства в пятницу, 1 февраля.

"Из-за взаимоисключающих требований представителей партии Оппозиционный блок и судебного запрета НАПК приостановило перечисление средств этой политической силе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАПК приняло решение после поступления официальных обращений представителей Оппоблока по осуществлению перечисления средств госфинансирования и воздержания перечислений.

Кроме того, Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора о регистрации изменений, учредительных документов и сведений о партии Оппозиционный блок.

"Решение принято до выяснения и устранения политической партией обстоятельств, обусловивших приостановление перечисления средств государственного финансирования", - отметили в НАПК.

Как известно, НАПК распределило более 565 млн гривен из госбюджета на финансирование шести парламентских политических партий в 2019 году.

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Источник: korrespondent.net

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