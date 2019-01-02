Конец света 1 февраля? Почему это неправда

Украинский сегмант интернета наводнился предсказаниями, что конец света наступит 1 февраля 2019 года, то есть сегодня.

Интернет-издания ссылаются на пророчество некой блаженной Матроны Московской, подкрепляя ее слова заявлениями ученых о приближающемся астероиде 2002 NT. Корреспондент.net рассказывает, почему конец света пока не стоит ждать.

Что пишут о конце света

Интернет заполонили "новости" о конце света, который наступит 1 февраля от столкновения Земли с астероидом. Называлось даже точное время - 11.47. В конце января российские СМИ распространили "страшное пророчество" блаженной Матроны Московской.

"Жертв много будет. Без войны умрете. Все на земле лежать будете. Вечером все будет на земле, а утром восстанете - все уйдет в землю. Без войны война идет!", - цитировали старицу.

Конспирологи в качестве подтверждения этих слов привели "информацию официальных ученых" о том, что на Землю 1 февраля может упасть астероид 2002 NT7. Некоторые уфологи говорят, что это астероид является планетой Нибиру, "предвестницей конца света".

Отметим, что в прошлом году глобальную сеть в очередной раз заполонили сообщения конспирологов о конце света 16 августа 2018 года из-за влияния Нибиру.

Результатом падения 2002 NT7 должно было стать разрушение континентального масштаба и облака пепла, которые могут привести к изменениям климата. Сценарий наподобие того, который убил динозавров.

С наступления нового тысячелетия людей часто интересует вопрос, когда будет конец света. Его обещали в 2000 году. Потом все жители планеты ждали запуска Большого адронного коллайдера и опасались сочетания цифр 12.12.12, которые "по календарю майя" предсказывали апокалипсис.

Ученые даже провели исследование, чтобы опровергнуть эту теорию. В декабре 2012 года, по пророчествам древней цивилизации, должно было произойти возвращение одного из богов, который уже сходил на Землю в начале этой эры.

"Майя никогда не предсказывали, что будет большая трагедия или гибель мира в 2012 году. Они так не считали", - пояснил Родриго Льендо из Института антропологических исследований Автономного университета Мексики.

Но люди все продолжают ждать новостей о конце света.

Cмотрите фотогалерею: Конец света 1 февраля? Почему это неправда

Астероид уже неоднократно подходил к Земле

Однако, нынешние предсказания возникли не совсем на пустом месте. Астероид под названием 2002 NT7 действительно существует, его открыли в июле 2002 года. Его диаметр составляет 1,4 километра. Он входит в группу малых околоземных астероидов, а значит, относится к категории небесных тел, траектория которых проходит близко к Земле.

Предварительные данные по траектории движения 2002 NТ7 действительно ужаснули: расчеты показывали, что он неминуемо врежется в Землю 1 февраля 2019 года со скоростью 28 километров в секунду. О чем 17 лет назад сообщили чуть ли не все мировые СМИ. К примеру, Би-би-си.

Cмотрите фотогалерею: Конец света 1 февраля? Почему это неправда

Вскоре в NASA присмотрелись к астероиду и пересчитали его траекторию, исключив вероятность столкновения. 1 августа 2002 года его вычеркнули из списка потенциально опасных небесных тел.

В этом году 2002 NТ7 действительно должен был пролететь мимо Земли. Но один раз и это уже случилось 13 января 2019 года. Он подошел на расстояние около 61 миллиона километров. В следующий раз он приблизится к нашей планете в 2028 году.

Отметим, что к Земле астероиды подледают и на гораздо близкое расстояние. Так в декабре 2018 года на расстоянии 2,9 миллиона километров подходил астероид 2003 SD220.

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Источник: korrespondent.net