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01. 02. 2019

В Сумской области задержались поезда из-за разобранных рельсов

В Сумской области неизвестные разобрали рельсы, в результате чего произошло задержание пассажирских поездов почти на час. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности, указано, что инцидент произошел 28 января около 19:35 на перегоне Вировка - Конотоп.

"По этим путям осуществлялись грузовое и пассажирское движение. Сигнал о поломке поступил дежурному по станции. На восстановление пути потратили почти час. В результате были задержаны два пассажирских поезда", - говорится в сообщении.

Сейчас расследованием преступления занимаются правоохранители.

В железнодорожном ведомстве также доложили, что за 2018 год было раскрыто 1 тыс. 355 краж грузов и элементов инфраструктуры на сумму почти 25 млн грн. При этом за совершенные правонарушения были задержаны 1 тыс. 279 человек.

Ранее в Волчанском районе Харьковской области поезд протаранил грузовик, в результате чего 35-летнего водителя автомобиля госпитализировали.

Также сообщалось, что в Донецкой области задержали четверых злоумышленников, которые похитили в прифронтовом районе около километра железнодорожного полотна.

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Источник: korrespondent.net

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