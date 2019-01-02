Скандал в руководстве UA:Перший: журналисты заявили о цензуре

Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжение контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией. Об этом говорится в открытом письме журналистов, где они также объявили о создании неформального сообщества против цензуры.

"Мы осознаем, что к полномочиям Наблюдательного совета общественного вещателя относится, в том числе, досрочное прекращение контракта с председателем НСТУ при некоторых обстоятельствах. Однако увольнение Зураба Аласании 31 января 2019 года было осуществлено непрозрачным, тайным голосованием с очевидным нарушением процедуры, духа закона об общественном вещании, функций независимого Наблюдательного совета и здравого смысла. Оно неприемлемо", - говориться в письме.

В тоже время Профсоюз Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили о фактах злоупотреблений со стороны а Аласании. По их словам, речь идет о многочисленных нарушениях трудового законодательства, хищении средств, огромных зарплатах и премиях для руководства и мизерные зарплаты без положенных надбавок для простых работников, также о кумовстве и назначении лиц без надлежащего образования и квалификации

На это журналисты, поддерживающие Аласанию, сообщили, что опубликованная часть претензий к нему является "политическим и было принято в угоду власти".

"Никакие ошибки, которые мог допускать Аласания и его команда в работе, не оправдывают его увольнение в горячее и ответственное политическое время, за 2 месяца до президентских выборов", - говорится в письме журналистов.

"Мы считаем голосование Наблюдательного совета отвратительным проявлением трусости и подхалимства. Мы требуем немедленной отмены результатов голосования и отставки нынешнего состава Наблюдательного совета, который своими действиями поставил под угрозу реформу общественного вещания в стране и создал опасный прецедент увольнения руководителя независимого института по политическим мотивам", - добавили представители различных СМИ.

Ранее сообщалось, что Зураб Аласания досрочно уволен с поста главы НОТУ. За преждевременное расторжение контракта проголосовало девять членов наблюдательного совета.

Напомним, в сентябре прошлого года Зураб Аласания заявлял о проблемах с финансированием UA:Перший.

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Источник: korrespondent.net