В аэропорту Киев отменяют рейсы из-за тумана

В аэропорту Киев задерживают и отменяют рейсы из-за тумана. Об этом в пятницу, 1 февраля, в соцсети Facebook сообщает пресс-служба аэропорта Киев.

Так, по состоянию на 15:00 видимость составляет 300-550 м, вертикальная видимость - 70 м, коэффициент сцепления на ВПП - 0,4.

Из-за сильного тумана отменили рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus).

Рейсы на вылет задерживаются в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan).

Также задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера. В связи с этим, рейсы в обратном направлении также вылетят с опозданием.

Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.

"Пассажирам, чьи рейсы отменили, будет предоставлено питание и при необходимости отель", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 1 февраля из-за тумана в Киеве не смог приземлиться рейс с двумя футбольными командами.

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Источник: korrespondent.net